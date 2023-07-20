غير مسبوق.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

قال الضابط بالجيش الأوكراني باللواء 72، سيرجي ألموف، إن وحدات الحرب الإلكترونية الروسية فعالة للغاية في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقال ألموف، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، “سلاح الحرب الإلكترونية الروسي قوي جدا لدرجة أنني لا أستطيع سماع أي شخص على الراديو. أراه، لكنني لا أسمعه، ويجب أن يستغرق الراديو خمسة كيلومترات.. قاموا بتشويشنا، اللاسلكي تحول إلي قطعة من الصفيح.. حربهم الإلكترونية قوية جدا”.

وأضاف أن تقنيات الحرب الإلكترونية قد تم تطويرها في أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن في النهاية، تكاسلت أوكرانيا في تحسينها، على عكس المهندسين الروس.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحلفائها يتجهون لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لإصلاح المعدات الغربية التي تم إرسالها بالفعل إلى كييف وتضررت أثناء الصراع مع روسيا.

تواجه أوكرانيا مشاكل في الحفاظ على خليط المعدات الدولي الذي قدمته لها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا والعديد من البلدان الأخرى منذ بدء القتال في فبراير 2022.

وحسب “بوليتيكو”، “أصبحت القدرة على الإصلاح السريع للأجهزة التالفة أكثر أهمية منذ إطلاق الهجوم المضاد في أوائل يونيو، والذي ثبت أنه صعب بالنسبة لقوات كييف وأدى إلى بعض الخسائر التي تم الإعلان عنها جيدًا لمركبات برادلي القتالية الأمريكية الصنع، إلى جانب بعض دبابات ليوبارد الألمانية المتضررة”.

قال رئيس الاستحواذ والاستدامة في البنتاجون، ويليام لابالانت، إنه من أجل مساعدة أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفائها “ينشئون مرافق إصلاح في أوروبا، فنحن نترجم كتيبات التدريب والإصلاح، وعلينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير معًا لذلك سيكون هناك المزيد من التركيز على ذلك “.