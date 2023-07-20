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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة التنسيقية: قرار العفو الرئاسي ليس الأول.. ويؤكد سياسة الجمهورية الجديدة

الدكتورة غادة علي
الدكتورة غادة علي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي اليوم بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر ليس الأول من نوعه، بل أن الرئيس اعتاد على ذلك تأكيدا لقيمة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار وتقبل الآخر.

وأوضحت الدكتورة غادة علي في بيان لها، أن الرئيس السيسي حريص جدا على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ توصياته والاستجابة لطلباته وذلك يحدث في الدولة المصرية بشكل غير مسبوق في تاريخها، فلم نعرف رئيسا لمصر يستمع لمطالب القوى المدنية والأحزاب والشعب بهذه الطريقة التى يتبعها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الرئيس يهدف من ذلك أيضا الاستفادة من القوى الشبابية المفرج عنها في مسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي جاء حاسما لكل المشككين في نية الدولة المصرية تجاه بدء مرحلة جديدة من الحريات وتقبل الرآي الآخر، مشيدة بجهود لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني بمختلف لجانه في تعزيز حالة الحوار والتواصل المجتمعي.

التواصل المجتمعى الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الدكتورة غادة علي الرئيس السيسي

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