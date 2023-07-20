خليفة موسيماني.. الأهلي السعودي يقدم عرضا خرافيا للتعاقد مع ماركو سيلفا

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي أهلي جدة السعودي، تقدم بعرض للتعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولهام الإنجليزي، لتدريب الفريق، في الموسم الجديد.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحل عن تدريب الأهلي، بعدما تمكن من الصعود بهم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الهبوط لدوري “يلو” منذ عام.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن الأهلي عرض على سيلفا الحصول على راتب يُقدر بـ 46 مليون يورو على موسمين.

وأوضح التقرير أن ممثلي سيلفا يتفاوضون مع المسئولين السعوديين بخصوص انتقال المدرب لتدريب الأهلي.

يُذكر أنه يوجد شرط جزائي في عقد سيلفا مع ناديه فولهام يُقدر بـ 7 ملايين يورو.