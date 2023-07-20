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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القطار السريع يساهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة نقل السياح

القطار السريع
القطار السريع

أشاد محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بمتابعة الرئيس السيسى الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر.

 

 تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى 

وقال “زين الدين" لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى وتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة النقل للسياح خلال تنقلهم من محافظات مصر المختلفة، وذلك سوف يتم عن طريق القطار السريع الكهربائي.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطار السريع يساهم بشكل كبير فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

توجيهات الرئيس السيسى

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.

 

وأطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.

التصنيف العالمى الخطة التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية القطار الكهربائي السريع

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