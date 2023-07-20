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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : إحالة 156 محضرًا تموينيًا بمخالفات إلى النيابة العامة

حملة تموينية
حملة تموينية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وميت غمر وبنى عبيد وشربين والمطريه والمنصورة وبلقاس واجا والسنبلاوين ومنيه النصر وتمى الأمديد وتم ضبط 100 مخالفة تموينية في مجال المخابز والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن  محاضر تجميع بطاقات بعدد (353 بطاقة)و محاضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز و محاضر تجميع دقيق بكمية قدرها (17 شيكارة ) ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين و محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر مبيعات وهمية بكمية قدرها (2640 رغيف) و محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (131شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن وفي مجال الاسواق تم ضبط 56 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) ومحاضر تصرف فى سلع تموينية ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر إستيلاء على سلع تموينية ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الادمى ومحاضر امتناع عن استلام الحصة التموينية لتاجر تموينى و محاضر سجل ٢١ بترول و تم التحفظ على 1114 علبة سجائر متنوعة و76 كجم لحوم و500 كجم سكر تموينى وتم اتخاذ الإجراءات التموينية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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