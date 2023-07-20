تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وفداً من برلمان البحر الأبيض المتوسط لزيارة سوريا، حيث بدأت الزيارة الأحد وكان من ضمن المستقبلين للوفد المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وقال مصطفى بكري، خلتال اقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن النائب محمد أبو العينين عقد لقاء مع حبوباتي تم التباحث خلاله بشأن استجابة الهلال الأحمر لزلزال 6 شباط وتلبية احتياجات المتضررين الطارئة وتخفيف تداعياته الكارثية عن المجتمعات والأفراد، الذين لم يتعافوا بعد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المستمرة منذ 12 عاماً.

وفي ختام اللقاء قلد النائب أبو العينين المهندس خالد حبوباتي ميدالية امتنان لجهود الهلال الأحمر العربي السوري وكل ما قدمه من أجل عون المتضررين وتخفيف معاناتهم.

كان النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قد وصل في زيارة إلى سوريا على رأس وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط رفيع المستوى وعقد سلسلة اجتماعات للاطلاع على الاوضاع في سوريا وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين برلمان البحر المتوسط ومجلس الشعب السورى، حيث التقى الوفد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كما إلتقى أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين.



أكد النائب محمد أبو العينين، قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ، مشيرا إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول الى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.



وأشاد أبو العينين بقوة وإرادة الشعب السوري التى ساهمت فى الحفاظ على سورية موحدة وقوية وستكون الدافع في المستقبل لإعادة إعمارها وإيجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الى بلادهم، مشيرا إلى أن الأشقاء السوريون الذين وفدوا إلى مصر يلقون كل مودة وترحاب من الدولة ومن الشعب المصرى، مضيفا أن السورى يعامل كالمصرى تماما وله كافة الحقوق فى الحصول على التعليم والصحة بشكل مجانى وله حق العمل والاستثمار مشيدا بالدور الايجابى للسوريين فى مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادى.



وعبر أبو العينين عن تضامنه ودعمه الكامل للشعب السورى مؤكدا أهمية نقل ما يعانيه الشعب السوري من آثار العقوبات الاقتصادية إلى العالم عبر برلمان البحر المتوسط الى برلمانات العالم، مشيرا إلى ضرورة الرفع الفورى للعقوبات التى تضر بالشعب السورى الذى يتعرض لظلم بين وعانى الكثير خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا بالرحيل الفورى للاحتلال الأجنبي غير الشرعي لبعض الاراضى السورية، مؤكدا أن الشعب السورى من حقه أن يعيش حرا على أرضه وأن يبنى مستقبله بارادته الحرة المستقلة ودون تدخل خارجى مشددا على الرفض الكامل لأى تدخل خارجى فى الشأن السورى. ومطالبا بانهاء التلاعب بمعاناة الشعب السورى وبالقضية السورية فى الصراعات بين الدول الكبرى، وضرورة وفاء المجتمع الدولى بتعهداته من أجل مساعدة الشعب السورى على إعادة إعمار بلده.

وقال إن برلمان البحر المتوسط سيكون حريصا على نقل الصورة الحقيقية لما تشهده سوريا الى كل برلمانات العالم.

مكافحة الارهاب



وقدم النائب محمد أبو العينين شرحاً وافيا لما واجهته مصر من تحديات أمنية وإقتصادية فى أعقاب عام 2011، مشيرا الى أن الشعب المصرى بالتفافه حول قيادته وقواته المسلحة فى أعقاب ثورة 30 يونيو نجح فى أن يحافظ على دولته ويستعيد هويته ويعزز مؤسساته الوطنية، لافتا إلى أن تجربة مصر فى التنمية والبناء ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة هى تجربة تحتذى لكثير من دول المنطقة.

