الأمم المتحدة: الضربات الروسية لموانئ أوكرانيا تشكل انتهاكا للقانون الإنساني

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية في أوديسا انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف جوتيريش، أن “الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية لأنه قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.

ومنذ قليل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوضع حول الموانئ الأوكرانية بعد إنهاء صفقة الحبوب يهدد جميع عمليات الملاحة في البحر الأسود.

وأضاف بوريل، عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "روسيا تقصف الموانئ البحرية الأوكرانية، وتمنع حرية الملاحة في البحر الأسود، وتعرض جميع السفن المبحرة في البحر الأسود للخطر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن كييف مستعدة لتحمل أي مخاطرة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية، قال كوليبا: “كييف مستعدة لاستئناف صادرات الحبوب، على الرغم من الحصار البحري للبحر الأسود من قبل روسيا”.