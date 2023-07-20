سفير روسيا بواشنطن: أمريكا تحاول شيطنة موسكو..ونحترم حرية الملاحة في البحر الأسود

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تستعد لشن هجمات على سفن مدنية في البحر الأسود، وإن الاتهامات الأمريكية بشأن تورط موسكو بجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا محاولة "لشيطنة" بلاده.

وأضاف أنتونوف، أن الغرض من الاتهامات الأمريكية هو تبرير تصرفات واشنطن لتأجيج الأزمة الأوكرانية، وأن روسيا تسعى للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

وكشف أنتونوف، عن أن روسيا لم تخالف أي اتفاقية دولية بشأن حرية الملاحة في البحر الأسود، وأنها تحترم حقوق جميع الدول في استخدام المجال المائي.

وأشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعارض التدخل الخارجي في شؤون أوكرانيا، وتدعم حل الصراع على أساس اتفاقات مينسك.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، وحذرت من خطر شن هجمات على سفن مدنية في البحر الأسود.