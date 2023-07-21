نصائح مهمة لمريض الربو في الصيف

من الملاحظ أنه مع ارتفاع درجات حرارة المناخ أن مريض حساسية الصدر ومريض الربو تزيد لديهم أعراض الاختناق والسعال وضيق التنفس.



وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أن شعور مريض الربو ومريض الصدر بضيق التنفس والاختناق مع موجات المناخ الحارة يرجع إلي استنشاق الهواء الساخن الذي يؤدي إلي ضيق مجرى التنفس، مما يؤدي إلي تنشيط نوبات الربو فيزيد السعال بشكل ملحوظ.



وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة على انه من الضروري تجنب الخروج في المناخ الحار ومع ارتفاع حرارة الشمس، ومن الأفضل الجلوس في مناخ معتدل سواء في التكييف مع عدم خفض درجة الحرارة به بشكل كبير أو في المروحة ولكن مع عدم توجيهها بشكل مباشر على المريض.



وأشار الدكتور محمد الطراونة إلى أنه يمكن تجنب حدوث نوبات الربو مع ارتفاع درجات الحرارة بعدة طرق أهمها اصطحاب أدوية الربو مع المريض بشكل مستمر وأينما ذهب وبالأخص البخاخ مع شرب مياه بشكل كاف باستمرار وبكميات كبيرة لتجنب الجفاف.



ولفت د.الطراونة إلي أن مريض حساسية الصدر عليه تناول مضادات الحساسية وعدم التعرض للأدخنة وبالأخص دخان التدخين، وإذا كان من المدخنين عليه التوقف عن التدخين تماما لتجنب تفاقم أعراض ونوبات الربو والحساسية.



وأخيرا أوصى الدكتور محمد حسن الطراونة بضرورة مراجعة الطبيب المختص باستمرار حتى نسيطر على أعراض الربو والحساسية الصدرية مع ارتفاع درجات الحرارة.