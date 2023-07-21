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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوزيف عطية: ألمس محبة كبيرة من الشعب المصري..وسأتجه إلى التمثيل يوما ما

جوزيف عطية
جوزيف عطية

قال المطرب اللبناني جوزيف عطية، إنّ أغنية البغددة استغرقت أعمال تحضيرها وقتا طويلا، موضحًا، أن وجوده في مصر هدفه الغناء للشعب المصري، وبخاصة أنه يلمس محبة من منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا». 

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وأضاف عطية، في حواره ببرنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب ترجمة هذه المحبة على الأرض، وسأحيي حفلات كثيرة في الصيف وحفلات خاصة بمصر».

 

وتابع الفنان اللبناني، أنه يحب السينما كثيرا، مشيرًا إلى أنه ينوي دخول عالم التمثيل يوما ما، لكنه لن ينتج، لأن الإنتاج يحتاج إلى شخص متمرس، إذ سيبذل مجهودا كبيرا وسيدفع أموالا كثيرة، وبالتالي، فإنه يتمنى أن يحصل على دور يستطيع أن يؤديه ويجسده بالشكل الأمثل. 

 

ولفت، إلى أنه رفض التمثيل في أكثر من عمل فني، لأنه كان مشغولا بالغناء والحفلات والأغاني، كما أنه لم يحب النصوص التي عُرضت عليه، لأنها لا تشبهه، وبالتالي، فإنه لم يكن قادرا على أن يعطيها حقه.

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