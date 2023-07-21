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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط.. مصطفى بكري يكشف موعد توقف انقطاع الكهرباء في مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وفداً من برلمان البحر الأبيض المتوسط لزيارة سوريا، حيث بدأت الزيارة  الأحد وكان من ضمن المستقبلين للوفد المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وقال مصطفى بكري، خلتال اقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن النائب محمد أبو العينين عقد لقاء مع حبوباتي تم التباحث خلاله بشأن استجابة الهلال الأحمر لزلزال 6 شباط وتلبية احتياجات المتضررين الطارئة وتخفيف تداعياته الكارثية عن المجتمعات والأفراد، الذين لم يتعافوا بعد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المستمرة منذ 12 عاماً.

 

مصطفى بكري يكشف موعد توقف انقطاع الكهرباء في مصر
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء أكد أن أزمة انقطاع الكهرباء،  ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الشبكات قديما كانت ضعيفة ومتهالكة، لكن الآن الوضع تغير والأحمال تصل لـ 32 ألف و300 ميجا وات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن انقطاع التيار الكهربائي سبب حالة من الضيق لدى المواطنين خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الأولوية الآن لوقف انقطاع الكهرباء، هذه مسؤولية الحكومة، نحتاج إلى توفير كميات من الغاز بسرعة شديدة.

 

الأرصاد توجه صدمة للمواطنين وتكشف موعد إنتهاء الموجة شديدة الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي، موجة غير مسبوقة في الإرتفاعات في درجات الحرارة، والتي تسجل درجات حرارة لم تحدث من قبل.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن دول المغرب العربي درجات الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة أنه خلال الأعوام الماضية لم تحدث مثل هذا العام، وأياض بعض الدول الأوروبية التي سجلت درجات حرارة أعلى من مصر.

 

رامي جمال: أرفض الغناء في حفلات أو أفراح فيها شرب خمور وراقصات
أكد الفنان رامي جمال، رفضه الغناء في أماكن فيها شرب خمور أو تشاركه راقصات، قائلا: "فكرة أني أغني في أماكن فيها شرب خمور برفض وعندي تحفظات على حاجات معينة وبرفض الرقاصات برضو ومتطلعش الرقاصة معايا في فقرتي في حفلة أو فرح".

وأوضح رامي جمال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يفضل الاستحواذ على الاهتمامات لذلك لا يفضل وجود راقصات معه، مضيفا: "لو اتعمل لي مفاجأة بوجود راقصة في فرح همشي، والرقص فن في ناس بتحبه ولكن متطلعش معايا أنا شايف اخد الاهتمام لوحدي".

 

السر في الغاز.. الكهرباء تكشف سبب تخفيف الأحمال رغم وجود فائض
رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على سؤال، لماذا يتم تخفيف أحمال الكهرباء رغم وجود فائض فى الإنتاج؟ 

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أنه لا مشكلة فى محطات إنتاج الكهرباء ولا فى شبكات توصيل الكهرباء. 

 

منتجي الدواجن: انخفاض أسعار الأعلاف ساهم في تراجع الفراخ والبيض
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن  هناك مخزونا استراتيجيا من الذرة يصل إلى شهرين وثلاثة أشهر، كما شهدت أسعار الأعلاف انخفاضا في الفترة السابقة بنحو 30% و35%، وهذا ما أحدث تراجعا في أسعار الدواجن بنحو 15% في الأيام الأخيرة.

وأضاف ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن 75% من تكلفة وإنتاج الدواجن يعتمد على الأعلاف، فإذا توافرت الأعلاف بأسعار متوازنة تشهد الأسواق انخفاضا في أسعار الدواجن.

 

رئيس شعبة الدخان يطالب بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر
قال إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية عليها التدخل من أجل حل أزمة أسعار السجائر في الأسواق، والتي أصبح لها أسواق موازية ترفع الأسعار بشكل خرافي، "فين الحكومة يا جماعة من اللي بيحصل ده". 

وأضاف "مبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزير المالية يرغب في الحصول 86.9 من هذا القطاع من أجل الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات، موضحا أنه جلس مع بعض المسئولين من أجل الاتفاق على بعض الأمور التي تحافظ على خزينة الدولة والشركات المنتجة فضلا عن الحفاظ على المستهلك. 

 

فقدت النطق 40 يوما.. عايدة غنيم تروي تفاصيل مرعبة في مقتل والدتها
قالت الفنانة عايدة غنيم، إنها فقدت النطق 40 يوما بسبب مقتل والدتها، من ذهول الموقف وقتها، لافتة إلى مشهد رؤية والدتها مقتولة لم يكن بالسهل عليها، في واحد من الحوادث الشهيرة والتي أحدثت صدى كبيرا وقتها. 

وأضافت "غنيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القصة بدأت أنها كانت ذاهبة إلى المسرح وأمها كانت متواجدة في المنزل، ومن ثم عادت إلى بيتها من جديد، "أنا متعودة اتصل عليها علطول، وهي لو مردتش، عشر دقايق وبترجع أمي تتصل بيا، وطول الطريق عمال اتصل بيها هي مش بترد ولا بتتصل بيا، فكنت قلقانة عليها جدا".

 

فرعونك هيزعل .. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر في المصيف
قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الفترة الحالية فترة إجازة وأغلب المواطنين يستغلون هذه الفترة في الترفيه، سواء من خلال السفر للساحل الشمالي أو غيرها من المدن الساحلية للاستجمام وغيره. 

وحذرت "عز"، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، السيدات المتزوجات من واحد من الأمور التي قد تفسد متعة المصايف على الأزواج والتي تقع فيها قطاع كبير من السيدات المتزوجات، قائلة: "أوعي تاخدي حلة محشي معاكي وانتي طالعة المصيف أو طالعة الساحل، مفيش مبرر إننا ناخد محشي معانا الساحل". 

 

بـ أعلام مصر .. عروض جوية في سماء العلمين الجديدة | فيديو
عرضت فضائية " إكسترا نيوز "، لقطات حية ترصد تنفيذ عروض جوية في سماء مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 وحملت المروحيات المشاركة في العروض الجوية أعلام مصر احتفالا بانطلاق فعاليات مهرجان العلمين .

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