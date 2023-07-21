وفاة طفل بعد تآكل دماغه بسبب اللعب في ولاية نيفادا الأمريكية.. تفاصيل

توفي طفل صغير بعد إصابته بأميبا قاتلة آكلة للدماغ أثناء السباحة في ولاية نيفادا الأمريكية، فقد أعلنت والدته "بريانا بوندي" وفاة الطفل البالغ من العمر عامين في منشور على فيسبوك.

كتبت الأم المكلومة :"توفي وودرو في 19 يوليو، متأثراً بالعدوى التي سببتها "نايجلريا فوليري" ، والتي كانت قاتلة في جميع الحالات تقريباً، فقد لم ينج منها سوى عدد قليل من الأمريكيين".

يُعتقد أن العامل الممرض، الذي يزدهر في الماء الدافئ ، قد دخل إلى جسد الطفل أثناء لعبه في المياه الساخنة في آش سبرينغز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لاحظ والدا وودرو أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا عندما بدأ الصبي يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، تم نقله إلى المستشفى ، حيث اعتقد الأطباء في البداية أنه مصاب بالتهاب السحايا.

وأدركوا بعد فوات الأوان أنه كان مصابًا بالفعل بـ "نايجلريا فوليري" الأميبا، والذي يبلغ معدل القتل فيه 97 بالمائة.

الأميبا هي حيوان صغير وحيد الخلية يمكن العثور عليه في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والأنهار. لا يمكن أن يعيش في المياه المالحة ولا ينتقل من شخص لآخر.

بشكل عام ، تدخل الأميبا عبر الأنف وتنتقل عبر الجيوب الأنفية إلى الدماغ ، حيث تؤدي إلى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي ،وهو عدوى دماغية نادرة ومميتة في العادة، فقد ينتشر بأعصاب الدماغ ، حيث يتكاثر ويدمر الأنسجة ويؤدي إلى تضخم الدماغ.

في المراحل المبكرة ، يعاني المرضى في البداية من الصداع والحمى والغثيان والقيء ، ولكن بعد أيام وأسابيع يمكنهم أيضًا مواجهة الهلوسة والنوبات المرضية.



نجا خمسة أشخاص فقط من بين أكثر من 150 شخصًا أصيبوا بالفيروس المجهري في الولايات المتحدة بين عامي 1962 و 2023.