بريطانيا تدين بشدة الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد

أدانت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد، واصفة ما حصل بالأمر غير مقبول.

ومساء الخميس، أدانت الولايات المتحدة الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها".

كما أضاف ميلر أن "البعثات الدبلوماسية ينبغي ألا تكون هدفاً لأعمال عنف"، داعياً الحكومة العراقية لـ"حماية كل البعثات الدبلوماسية في العراق، وذلك احتراماً لالتزاماتها الدولية".

يأتي ذلك بعد أن أُحرقت السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجاً على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف.

و قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، حسب بيان رسمي.