نشرة المرأة و الصحة| ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك...حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قدمت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقتها أمس ببرنامج كلام الناس مزايا الارتباط بموظفة البنك خلال فترة الخطوبة وبعد الزواج، وذلك بعد تشجيعها متابعي برنامجها في حلقة سابقة على الارتباط بالمدرسة والمهندسة.

تقشير التين الشوكي، أكبر مشكلة تواجهنا عن تناول هذه الفاكهة الصيفية، ولذلك يشتريه الكثير من البائع مقشر من الأشواك الصغيرة التي تشبه الشعر.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن أواني الطبخ.

وقالت سماح نوح: "خلي بالك وانتي بتغسلي الحلل الألمونيوم بلاش سلك خشن يفضل إسفنجة مواعيين ناعمة، ليه..

تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند السوشيال ميديا بعد حلقتها اليوم

حيث تثير ياسمين عز جدلا كبيرا بسبب مناقشتها لبعض الأمور التي تخص الرجل والمرأة كما أن وصفها للرجل بالفرعون أكثر مايصير جدل حلقات برنامج كلام الناس .

من الملاحظ أنه مع ارتفاع درجات حرارة المناخ أن مريض حساسية الصدر ومريض الربو تزيد لديهم أعراض الاختناق والسعال وضيق التنفس.