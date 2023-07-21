إدانات عربية واسعة لتدنيس المصحف الشريف في السويد وكوريا الشمالية تحذر من مواجهة نووية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف بنوكا روسية

واشنطن تنتقد الأمن العراقي وتدين اقتحام سفارة السويد

السعودية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد وتسلمه مذكرة احتجاج

نتنياهو يلتقي أردوغان في تركيا نهاية الشهر الجاري

السيسي يوجه لمواصلة تعزيز نشاط الموانئ إقليميًا وعالميًا والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الأزهر الشريف أعرب عن إدانته واستنكاره لما تمارسه السلطات السويدية من "استفزازات" مُتكررة في حق المقدسات الإسلامية، "تحت شعار حرية التعبير الزائف"، مشدداً على أن ما تقوم به السلطات السويدية من منح موافقات لحرق نسخ من المصحف، يعكس "تطرفاً بغيضاً ودعماً للإرهاب ومعاداة للمسلمين".

وشدد الأزهر في بيان نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، على أن السماح بحرق نسخة من المصحف "يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات".

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معـــدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقــاء بالتصنيــف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجيستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن العراق طرد السفير السويدي الخميس، احتجاجًا على خطط لحرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، ما دفع مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها.

وأشارت "الوطن" إلى أن قطر استدعت السفير السويدي، لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن"، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية، كما قالت وزارة الخارجية السعودية إنها قررت استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد لدى الرياض، وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبتها السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة، لوقف "الأعمال المشينة" التي تنال من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقالت "الراي" إن الولايات المتحدة، أدانت ما قالت إنه تقاعس من قوات الأمن العراقية في حماية السفارة السويدية في بغداد، واصفة ما حصل بالأمر غير مقبول. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها".

دوليًا، قالت "القبس" إن كوريا الشمالية، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت غواصة مزوّدة بأسلحة نووية إلى مرفأ في كوريا الجنوبية، قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، توعد أيضًا بأن "تقمع" بلاده جميع محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وبدء الحرب، بحسب تعبيره.

وذكرت "الأنباء" أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية، شملت البنوك الروسية المسماة "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست"، وبنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.

وقالت "الجريدة" إن بيانًا صادرًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن نتنياهو سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لتركيا نهاية الشهر الجاري.