بعد هبوطه من الممتاز.. أسوان في حيرة بسبب المدرب

تدرس إدارة نادي أسوان الرياضي مجموعة من السير الذاتية لعدد من المديرين الفنيين لانتقاء الأفضل منهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة .



كشف موقع "صدى البلد " عن رفض المدرب أحمد مصطفي "بيبو" عرضًا من فريق أسوان عقب هبوطه لدورى المحترفين .

ورفض بيبو عرضًا من أسوان ؛ "لعدم رغبته في التدريب بالدرجات الأقل خلال الوقت الحالي.



وعقب رفض "بيبو " فقرر مسئولو أسوان دراسة مجموعة من البدائل في حال عدم التوصل للتعاقد مع مدير فني خلال فترة القادمة .

وترى إدارة النادي أنه من الأفضل توسيع دائرة الاتصالات نظرا لضيق الوقت وعدم وجود أي فرصة للتجربة أو الانتظار ومن ثم استقر الرأي علي بدء الاتصالات بعدد من المدربين المرشحين لاختيار الأفضل من بينهم في الفترة المقبلة.