آخر العنقود.. خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل الإعلامي خالد الغندور، بعيد ميلاد ابنته زينة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “زينة حبيبتي تمت النهارده ١٠ سنوات أخر العنقود كل سنة و انتي طيبة يا حبيبتي”.

ونشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، صورة قديمة لمجموعة من اللاعبين عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق خالد الغندور علي الصورة كاتبا: اللي جامد اوي يقول الأسامي والأندية.

وضمت الصورة التي نشرها خالد الغندور العديد من اللاعبين في منتخب مصر من بينهم رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق ومحمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، وحمزة الجمل لاعب الإسماعيلي السابق، وغيرهم.