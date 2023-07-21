سقطت على رجلها قطعة دجاج ساخنة.. مطعم برجر شهير بأمريكا يدفع تعويضا ضخما لطفلة

حصلت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات على مبلغ تعويض ضخم يقارب مليون دولار، بعد تعرضها لحرق في سقها إثر سقوط قطعة دجاج مقلي ساخنة على ساقها خلال وجودها في مطعم برجر شهير.

وقررت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا منح تعويضات بقيمة 800 ألف دولار لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، إثر إصابتها بحروق شديدة عندما سقط دجاج “ناجيتس” ساخن على ساقها أثناء وجودها في مطعم برجر شهير، في حادثة وقعت في فورت لودرديل في عام 2019.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، طالبت عائلة الطفلة بتعويضات تصل إلى 15 مليون دولار، ولكن الهيئة المحلفة قررت تقديم 800,000 دولار فقط كتعويض للألم والمعاناة النفسية والجسدية التي تعرضت لها الطفلة.

مطعم برجر شهير يدفع تعويض ضخم لطفلة

وأصيبت الطفلة أوليفيا كارابالو بحروق شديدة عندما سقط دجاج ماكنوجيت على ساقها، ووصفت هيئة المحلفين الدجاج المسبب للحادث بأنه خطير.

ووصف الفريق القانوني للأسرة القرار بأنه بالغ الأهمية. وأكدت الأسرة أنها سعيدة بالحكم وأنها تأمل أن يحث هذا الحكم ضد مطعم برجر شهير على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً للتأكد من سلامة الطعام الذي تقدمه لزبائنها.

وصرحت والدة الفتاة فيلانا هولمز لوسائل الإعلام الأمريكية خارج قاعة المحكمة: "أنا سعيدة حقًا بأنهم استمعوا إلى صوت أوليفيا وأن هيئة المحلفين أصدرت حكمًا عادلا،

وأضافت: “أنا سعيدة بهذا الحكم، ولم يكن لدي أي توقعات، لذلك هذا أكثر من عادل بالنسبة لي”، وذكرت السيدة هولمز لهيئة المحلفين أن ابنتها تعاني من ندبة نتيجة الحرق وأنها ترغب في إزالتها.

لكن جادل مطعم البرجر الشهير بأن الأسرة يجب أن تحصل على 156 ألف دولار فقط لتغطية ألم الفتاة الذي حدث، وفقاً لادعائهم، حيث انتهى مرضها بعد ثلاثة أسابيع من التئام الحروق.

وأفادت محامية الدفاع جينيفر ميللر في المحكمة، في الولايات المتحدة، سي بي إس نيوز: "لا تزال الفتاة تذهب إلى مطعم البرجر، وتطلب الطعام من هناك، وتقود السيارة مع والدتها، وتأكل قطع الدجاج".