موجة حر كبيرة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية

من المتوقع أن تضرب موجة حر كبيرة معظم أنحاء الولايات المتحدة من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس، حيث يتزايد الضغط المرتفع متوسط المستوى على معظم المناطق الغربية والوسطى، وفقا لخدمة الطقس الوطنية الأميركية.

ووفقا لوكالة "شينخوا"، من المحتمل أيضا أن يتوسع الارتفاع المفرط في درجات الحرارة إلى الجزء الشمال الشرقي للبلاد، وفقا لما ذكرته الوكالة أمس الخميس.

ويؤدي الجمع بين الجفاف الأخير ودرجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة مخاطر الجفاف على أجزاء من جنوب تكساس ومنطقة شمال غرب الباسيفيك الداخلية.

وتستمر درجات الحرارة غير المحتملة في التأثير على السكان في غرب وجنوب البلاد، حيث حطمت عدة مدن أرقاما قياسية في درجات الحرارة.

وتغطي تنبيهات الحرارة الزائدة العديد من الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس.