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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشهر مدينة سياحية في العالم تحظر السفن.. لهذا السبب

سفينة
سفينة

للمرة الأولى، حظر مجلس أمستردام السفن السياحية من وسط المدينة حيث تحاول العاصمة الهولندية الحد من أعداد الزوار والحد من التلوث.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصف  سياسيون هذه الخطوة بأن السفن لا تتماشى مع طموحات المدينة المستدامة، وهذا يعني أن محطة الرحلات البحرية المركزية على نهر IJ بالقرب من محطة القطار الرئيسية في أمستردام ستغلق أيضا.

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بالإضافة إلى أن هذا يعد أحدث إجراء لتضييق الخناق على السياحة الجماعية في المدينة.

 

كان المجلس يحاول إزالة الحشيش ، وحظر تدخين الحشيش في شوارع منطقة الضوء الأحمر، وفي مارس الماضي، أطلق المجلس حملة عبر الإنترنت تحث الشباب البريطاني على التفكير في عدم إقامة حفلات توديع العزوبية في أمستردام.

 

وأصبحت سفن الرحلات البحرية رمزًا لمشكلة السياحة الزائدة ، ومرت حركة نقلها خارج المركز بأغلبية كبيرة، خاصة بعدما أصبحت أمستردام ضحية لشعبيتها الخاصة ، حيث تجتذب 20 مليون زائر سنويًا - يجذب بعضهم سمعة المدينة الحزبية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الحزب الذي يدير المدينة إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين والمدافعين عن البيئة ، قوله إن تلويث السفن السياحية لا يتماشى مع الطموحات المستدامة لمدينتنا.

 

وقالت إن مرور السفن السياحية لا يتوافق أيضًا مع خطط جسر جديد بين المنطقة الجنوبية التاريخية بالمدينة وحي نورد ، محور مشاريع التنمية الأخيرة.

الحد من التلوث التلوث الرحلات البحرية السفن السياحية

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