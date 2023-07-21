مقترحات برلمانية للنواب| حوافز الجديدة للمستثمرين في المناطق المركزية للأعمال.. التصدى بحزم لكل من يحتكر سلعة.. بحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

برلماني: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية علامة فارقة في تاريخ النهضة العمرانية

نائب يطالب الحكومة بوضع ملف الدواء على أولوياتها ودعم صناعة المستلزمات الطبية

نائب يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم





تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اتجاه الحكومة نحو إصدار حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، خاصة المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية CBD واحدة من أهم المناطق داخل العاصمة حيث تضم عدد كبير من الأبراج وناطحات السحاب أبرزها البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج بقارة أفريقيا، حيث يبلغ طوله 400 متر، ويحتوي على 79 طابقًا وتبلغ مساحته حوالي 505000 متر مربع، كما أنها تمتلك موقع مميز داخل المدينة حيث تطل علي النهر الأخضر مباشرة.

وقال "الجندي" فى بيان صحفى له ، إن المنطقة تعتبر علامة فارقة في تاريخ النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وهي نتاج تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصينية (CSCEC) إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم، موضحا أن استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الادارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، على مساحة أرض تبلغ 1.71 مليون متر مربع، وتقدر مساحتها بـ 195 فدان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة ستكون بمثابة مجمعًا متكاملًا للخدمات المالية والتجارية، وسيمثل منطقة جذب سياحي واستثماري لمركز العاصمة الإدارية، مؤكدا على أهمية التوسع في إنشاء مناطق مركزية مميزة للأعمال في جميع المدن الجديدة للتشجيع على إقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، مع إطلاق مجموعة حوافز ضريبية، وتيسيرات في الإجراءات، مشددا على أهمية الالتزام بمعايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات، المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء فيما يتعلق بمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصري في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصري الأضخم إقليميا حيث يتجاوز حجمة 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014.

وقال "محسب" في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضي الأمراض المزمنة، أو إرتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصري على مدار السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي ، موضحا أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

وشدد "محسب"، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعون يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.

وتابع: " أن الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.

وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.

وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم ، مطالباً التصدى بحزم لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها في الأسواق.

وأشار إلى أن المواطن يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كانت غذائية أو غيرها.

ودعا النائب أحمد أبو زيد فى بيان صحفى له الحكومة لتكثيف جهودها لتوفير جميع السلع الأساسية وطرح كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن وغيرها، مشيراً إلى أن المواطنين بحاجة إلى المزيد، وضرورة تغطية جميع المناطق كثيفة السكان بالسلع الغذائية لتقليل أزمة الغلاء التى يعانى منها الجميع.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات كان لها أكبر الأثر الإيجابى في مساعدة المواطن ومساندته على التصدي لهذه الأوضاع، مشيدًا بالوقوف الدائم لسيادة الرئيس مع المواطن المصري.

وأضاف " أبو زيد " أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.