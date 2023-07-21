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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من تايوان بشأن تسريب وثائق حكومية عبر الإنترنت

تحرك عاجل من تايوان
تحرك عاجل من تايوان بشأن تسريب وثائق حكومية على الانترنت

أعلن مكتب الأمن القومي في تايوان، اليوم الجمعة، أن سلطات الجزيرة تحقق في الوثائق الحكومية المشتبه فيها التي تم انتشرت مؤخرا على الإنترنت، بحسب وكالة "رويترز".

 

وذكرت وكالة الأنباء العالمية، في وقت سابق، أن تايوان كانت تحقق في تسرب محتمل لوثائق رسمية بما في ذلك الكابلات الدبلوماسية وتقارير مصنفة عن محاولة الجزيرة الحساسة للانضمام إلى اتفاق تجاري عالمي.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه بحلول الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، تم رصد  26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر أنه   "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم.

وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".

ولفت البيان إلى أنه: استنادًا إلى التقارير العسكرية، اجتازت 13 طائرة من بين المكتشفين خط الوسط الفاصل لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الإقليمية الجنوبية الغربية والشرقية لتايوان.

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