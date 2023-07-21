القومي للمرأة ينظم ورشة عمل استراتيجيات التواصل لتنمية الأسرة

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول" استراتيجيات التواصل والتنمية المجتمعية_التغيير السلوكي والمجتمعي في إطار مشروعات تنمية الأسرة"، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، واستهدفت فريق عمل المجلس المعني ببرامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وقد حاضر خلال الورشة خبراء فى التغير السلوكي والمجتمعي بمنظمة يونيسف ، واستمرت لمدة ٣ أيام.

هدفت الورشة، إلى تدريب فريق عمل المجلس القومي للمرأة المعني ببرامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي أحدث الأسس العلمية في مجال تغيير السلوك المجتمعي وتزويدهم بالآليات والأدوات المستحدثة في هذا المجال ، حتى يتمكنوا من الجمع بين الخبرة العملية والنظرية في إحداث التغيير السلوكي داخل المجتمعات المستهدفة ونقل هذه الخبرة الي فرق العمل المختلفة داخل المحافظات.

تأتى ورشة العمل في ضوء تنفيذ برامج مشروع تنمية الاسرة المصرية وما يشمله من مكونات لزيادة الوعي المجتمعي تجاه بعض القضايا التي تخص المرأة والفتاة من تغيير للسلوك والانماط الاجتماعية المناهضة للمساواة بين الجنسين داخل الاسرة.

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