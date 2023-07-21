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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

بيراميدز
بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن اقتراب نادي بيراميدز من ضم ثنائي نادي فوتتشر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “بيراميدز يقترب من التعاقد مع مهند لاشين وبوبو ثنائي فيوتشر”.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.
ويسعى الأهلي إلى الفوز بهذه المباراة وتجنب الخسارة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة بالموسم الكروي الجاري.

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