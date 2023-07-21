الإصلاح والنهضة: العلمين الجديدة أعادت سياحة المهرجانات لمصر

أشاد أمير هاني، أمين التنمية المستدامة بأمانة السياسيات العامة بحزب الإصلاح والنهضة ومسئول لجنة السياحة، بمهرجان العلمين وما أحدثه من طفرة نوعية في سياحة المهرجانات التي غابت عن مصر لعدة سنوات.

وأضاف هاني أن اعتماد مهرجان العلمين على تسويق الفعاليات السياحية هو من العوامل التي ساهمت في نجاحه حيث لم يتم الاكتفاء فقط بتسويق المقصد السياحي، ولكن هناك اهتمام بصنع تجربة سياحية مميزة.

وأشار أمين التنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة إلى أن العلمين الجديدة نجحت في وقت قصير أن تفرض نفسها على خريطة السياحة الخارجية وليست الداخلية فحسب، مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من المقاصد السياحية المميزة ولديها من المقدرات ما يمكّنها من مضاعفة ما تجتذبه من أعداد السائحين شريطة الاهتمام بتقديم خدمة مميزة منذ وصول السائح إلى مصر وحتى مغادرته.