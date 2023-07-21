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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتوجيه من أردوغان.. تركيا تُصعب إجراءات الحصول على جنسيتها

تركيا
تركيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وإعداد خطوات تضيف قيودا جديدة على منح الجنسية التركية، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

 

وكان الرئيس أردوغان قد وعد المواطنين الأتراك، في وقت سابق، بأنهم سيشعرون قريبا بتغييرات نتيجة إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وأطلع وزير الداخلية علي يرليكايا، أردوغان على جهود الوزارة في محاربة الهجرة غير الشرعية، وفي الأيام الأخيرة تم تنفيذ عمليات واسعة النطاق لمكافحة الهجرة في جميع أنحاء تركيا، ولاسيما في إسطنبول.

 

وأشار يرليكايا إلى وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، فيما أكدت قناة TV100 التلفزيونية أنه "تم توضيح ضرورة فرض قيود جديدة على الجنسية التركية، وأن هناك سوقا للحصول على الجنسية التركية، حيث تمنح الجنسية للأجانب وفقا لشروط معينة مقابل امتلاك أصول مالية أو عقارية في تركيا".

 

وسبق للحكومة التركية تعديل قانون الجنسية حيث يمكن الحصول عليها بعد شراء عقارات في البلاد بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبلغ بنفس القيمة في بنك تركي.

 

ويتعين على طالب الجنسية عدم بيع أصوله في تركيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وعدم سحب وديعته المالية خلال نفس المدة.

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