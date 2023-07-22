4 محظورات بقانون تنمية البحيرات .. تعرف عليها

حفاظًا على الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة ، حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، عددًا من الافعال التي يقوم بها الإنسان يوميًا فى الماء من إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ونفايات.



في هذا الصدد ، حظر القانون فعل مايلي :



1- حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.

2_ حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

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3- حظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز.





4- حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.