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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمدة شهرين..

مصر أكتوبر يطلق دورات تدريبية للمقبولين في نموذج محاكاة الدولة المصرية.. غدا

صدى البلد

تنظم أمانة الشباب المركزية، برئاسة مصطفى قطامش، دورات تدريبية للشباب المقبولين في نموذج محاكاة الدولة المصرية، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر، لمدة شهرين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر.

 

تعقد الدورات السبت من كل أسبوع بمقر الحزب في التجمع الأول، ويلقي محاضرات اليوم الأول اللواء أ.ح أشرف مظهر، والدكتور حسن رمزي استشاري تدريب وتطوير في اتحاد طلاب تحيا مصر.

 

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب بالاهتمام بتوسيع رؤية الشباب وتعريفهم بمختلف الجوانب الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم على الممارسة السياسية والمشاركة، وكأحد المحاور الاستراتيجية نحو الطريق إلى الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 بإعداد شباب قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وإنشاء جسور التواصل المباشر معهم وتكوين قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات. 

أمانة الشباب المركزية نموذج محاكاة الدولة المصرية حسن رمزي دورات تدريبية إتحاد طلاب تحيا مصر

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