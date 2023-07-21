مواصفات فارهة.. أسعار تويوتا كامري الجديدة في السعودية| صور

تعتبر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 واحدة من أشهر إصدارات الصانع الياباني المخضرم في فئة السيدان، حيث تتميز بمواصفات عالية الجودة بالإضافة للتصميم الخارجي المميز.

تويوتا كامري موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودية بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كامري موديل 2023 ، بطول 4885 مم ، و عرض الكلي 1585 مم، و الارتفاع الكلي 1455 مم، و قاعدة العجلات 2825 مم، ووخزان الوقود 60 لتر .

تتميز السيارة تويوتا كامري موديل 2023 من الخارج بشبك أمامي سفلي عريض باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED بتصميم نحيف نسبياً بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى، وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية.

تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى LE STD بقيمة قدرها 99,245 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية LE بقيمة قدرها 102,925 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة HEV LE بقيمة قدرها 103,500 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الربعة GLE بقيمة قدرها 112,355 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة HEV GLE بقيمة قدرها 114,770 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة SE بقيمة قدرها 117,760 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السابعة GLE-X بقيمة قدرها 129,490 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثامنة SE V6 بقيمة قدرها 134,205 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة التاسعة GRANDE V6 بقيمة قدرها 146,970 ريال