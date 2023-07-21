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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظمه البرلمان العربي.. ختام برنامج البروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي مهارات التعامل مع كبار الضيوف

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربي، برنامجه التدريبي مهارات التعامل مع كبار الضيوف الذي أطلقه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ١٦ حتى ١٩ يوليو الجاري، وذلك وفقا لخطة البرامج التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية لعام ٢٠٢٣م لتعزيز قدرات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، وشهد البرنامج مشاركة سبعة عشر خبيرا ومتخصصا في البروتوكول والمراسم يمثلون ثمان أمانات عامة عربية .

ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي وتوجيهات عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتكثيف البرامج واللقاءات التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية والاهتمام بتنمية القدرات مما ينعكس على الأداء، ولذلك كان الاهتمام بقواعد البروتوكول ومهاراته الإتيكيت البرلماني والمراسم والتعامل مع كبار الضيوف والشخصيات، لما تعكسه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البرلمانات على مستوى العالم.

وتناول البرنامج التدريبي التركيز على الأدوات والآليات التي تستخدمها البرلمانات لتعزيز العلاقات من خلال الاهتمام بالأمور المراسمية البروتوكولية والتعامل مع كبار الضيوف والشخصيات البرلمانية والرسمية وأيضا التأكيد على فنون البروتوكول الإتيكيت.

جمع البرنامج التدريبي بين جوانب العمل النظرية والتطبيقات والتجارب والممارسات المختلفة وشهد مشاركة كبيرة من مجموعة من الخبراء في البروتوكول والمراسم على مستويات مختلفة سواء على مستوى مؤسسات رئاسية أو الخارجية أو البرلمانات أو الخبراء في فن الإتيكيت.
 

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مركز الدبلوماسية البرلمانية

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