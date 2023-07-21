عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ضروية لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

صدى البلد

تتمحور وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، مما يسبب احتكاك بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

 

وتنقسم الفرامل إلى نوعين فرامل القدم، وفرامل اليد أو ما يسمى بفرامل الطوارئ.

نصائح ضروية لتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

نصائح ضرورية لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

يعد زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

يجب مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك.

يجب استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمدا والابتعاد عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.

كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تأكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهم للتلف.

عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.

 

 

الفرامل نظام الفرامل السيارة دواسة الفرامل فرامل اليد الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

نطّ من البلكونة | فتح تحقيق عاجل في جريمة خطف بكرداسة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وتنبيه عاجل من التعليم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

موضوعات متعلقة

لامبورجيني ريفويلتو تحصل على تحديثات جديدة أكثر قوة.. صور

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

سعر تويوتا كورولا 2023 في السعودية.. صور

بداية من 160 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

أسعار بيجو 508 الجديدة في السوق المصري| صور

أخبار السيارات | الأسعار الجديدة لـ 5 أنواع كروس أوفر صينية بالسوق المصري.. أسباب نقص مياه الردياتير في المحرك

تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

بويك الصينية تكشف عن سيارة Proxima الكهربائية

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم: التصحيح لسه شغال واحذروا التسريبات الخاطئة

دعاء أول جمعة من محرم ساعة الاستجابة.. التمسه بـ 15 كلمة مجربة

زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

سقط من فوق السقالة.. وفاة مصري أثناء العمل بالكويت

الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإصابة بمرض الزهايمر مرتبطة بالوراثة؟.. مفاجأة صادمة

طريقة عمل بسيمة بالبرتقال وجوز الهند.. بأسهل الخطوات

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ