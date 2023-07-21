نصائح ضروية لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

تتمحور وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، مما يسبب احتكاك بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

وتنقسم الفرامل إلى نوعين فرامل القدم، وفرامل اليد أو ما يسمى بفرامل الطوارئ.

نصائح ضروية لتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

نصائح ضرورية لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

يعد زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

يجب مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك.

يجب استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمدا والابتعاد عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.

كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تأكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهم للتلف.

عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.