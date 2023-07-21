حصاد الأسبوع .. أبرز أخبار التعليم خلال 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (الجمعة ١٤ يوليو– الاربعاء ١٩ يوليو) ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل



وخلال هذا الاسبوع ، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير مصور لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الهدف من استخدام كتيب المفاهيم "open book" خلال امتحانات الثانوية العامة.

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "دوان" فى مصر، والتي فازت الطالبة بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة متخطية عدد ٧٩ دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.



وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، و أشار الدكتور رضا حجازى إلى أن اختيار الفريق الوطني يتضمن عدة معايير منها تقبل العمل من فريق وطني عقب انتهاء التدريب؛ لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال في تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة في مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، ألا يزيد العمر على ٥٦ عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها ، وتتضمن ورشة العمل محاور عدة موضوعات منها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافي، والبيئة المستدامة والعمل المناخي، والمواطنة العالمية النشطة.



التعليم تشجع أصحاب المدارس الخاصة على فتح فصول النيل

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية ، وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى التوسع في أعداد مدارس النيل ، كما أن القيادة السياسية تشجع هذا النوع من التعليم الذي يحقق نواتج تعلم ونمو شامل وقدرات ذهنية ومهارات متميزة، والذي يجعلنا نفتخر بهذه النوعية من التعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد من أحد التحديات الهامة، وتابع الوزير: "نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم".

دول أجنبية تطلب الاستعانة بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وقال الدكتور رضا حجازى" يكفينا فخرًا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعًا بهم لأنهم سيصنعون الفارق ، وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بشكل عملي كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم ، وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن التعليم الفنى يلقى إقبالا كبيرا وقويا من الطلاب، وهذا لإقبال الطلاب الشديد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية



وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، موجهًا بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.



الملتقى الأول لعرض الإطار العام لتطوير مناهج الإعدادية بمنظور عالمي .. 6 أغسطس

وخلال ندوة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر تم تنظيمها هذا الأسبوع ، بهدف تنمية الوعى لدى الطلاب وتعريفهم بالتاريخ العسكرى المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء ، كشف الوزير عن اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفق المنظور العالمي يوم ٦ أغسطس المقبل، والذي سيضم خبراء دوليين وعالميين ومحليين،



بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"

‏‎و وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي" للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) من شباب المعلمين ، ويستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان" القيادة التربوية والأمن القومي" بكلية التربية بجامعة حلوان.



ويتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية في إطار الدبلوم المهني "القيادة التربوية والأمن القومي" في عدة موضوعات وهي: مهارات التخطيط التربوي، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومي والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.



ويتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"، كما يتم منح شهادات تقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس.



فتح باب التقديم لطلاب الاعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 الى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة إن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .



وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي :

‏ https://dualedu.moe.gov.eg/home



ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب) ، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي :

‏https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8