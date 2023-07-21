بعد وفاة شاب.. أهالي قرية حنين بالفيوم يحرقون منازل أصحاب دواليب المخدرات

عاد الهدوء الى قرية حنيين التابعة لقسم أول شرطة الفيوم ، عقب الأحداث التى شهدت القرية صباح اليوم ، بعد وفاة احد الاهالى أثناء تواجده بمنزل أحد تجار المخدرات بالقرية والذى قام بالقاء جثته فى ترعة بحر الجبل ، خوفا من اتهامه بأنه السبب فى وفاته لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة .
وكان أهالى قرية حنيين بمدينة الفيوم قد ، فوجئوا بجثة بدوى . س (35 سنة ) ، ملقاه فى ترعة بحر الجبل بالقرية ، وعلم الاهالى أن المتوفى كان عند أحد تجار المخدرات بالقرية الذى يفتتح دولاب لبيع المخدرات ومعه احد الاصدقاء أيضا .
وخرج اهالى القرية صباح اليوم وقاموا بحرق منزلين لتجار المخدرات واصحاب الدواليب ، للتخلص منهم ومن تجارتهم للمواد المخدرة وانتقاما منهم لوفاة احد أبناء القرية ألقاء جثته فى ترعة بحر الجبل ، عقب تناوله جرعه زائدة بمنزل تجار المخدرات بالقرية .
انتقلت اجهزة الامن وسيارات الحماية المدنية الى القرية ، وتم اطقاء النيران بالمنزلين قبل امتدادهما الى باقى منازل القرية ، وتم عمل كردون امنى على منازل المتهمين أصحاب دواليب بيع المواد المخدرة الهاربين .
تم تحرير محضر رقم 4436 لسنة 2023 قسم اول الفيوم بالواقعة واحيل الى نيابة بندر الفيوم التى تولت التحقيق .