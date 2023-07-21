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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة شاب.. أهالي قرية حنين بالفيوم يحرقون منازل أصحاب دواليب المخدرات

السنة الدخان من
السنة الدخان من نازل تجار المخدرات بعد خرق الاهالى لها

عاد الهدوء الى قرية حنيين التابعة لقسم أول  شرطة الفيوم ، عقب الأحداث التى شهدت القرية صباح اليوم ، بعد وفاة احد الاهالى أثناء تواجده بمنزل أحد تجار المخدرات بالقرية والذى قام بالقاء جثته فى ترعة بحر الجبل ، خوفا من اتهامه بأنه السبب فى وفاته لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة .

 

وكان أهالى قرية حنيين بمدينة الفيوم قد ، فوجئوا  بجثة بدوى . س (35 سنة )  ، ملقاه فى ترعة  بحر الجبل بالقرية ، وعلم الاهالى أن المتوفى كان عند أحد تجار المخدرات بالقرية الذى يفتتح دولاب لبيع المخدرات ومعه  احد الاصدقاء أيضا .

 

وخرج اهالى القرية صباح اليوم وقاموا بحرق منزلين لتجار المخدرات واصحاب الدواليب ، للتخلص منهم ومن تجارتهم للمواد المخدرة وانتقاما منهم لوفاة احد أبناء القرية ألقاء جثته فى ترعة بحر الجبل ، عقب تناوله جرعه زائدة  بمنزل تجار المخدرات بالقرية .

 

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الحماية المدنية الى القرية  ، وتم اطقاء النيران بالمنزلين  قبل امتدادهما الى باقى منازل القرية ، وتم عمل كردون امنى على منازل المتهمين أصحاب دواليب بيع المواد المخدرة  الهاربين .

 

تم تحرير محضر رقم 4436 لسنة 2023  قسم اول الفيوم   بالواقعة واحيل الى نيابة بندر الفيوم التى تولت التحقيق .

 

 

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