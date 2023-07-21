الإعلان عن 280 وظيفة من صندوق مكافحة الإدمان | التضامن في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 14 يوليو إلى 20 يوليو ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 14 يوليو:

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، يتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في تنفيذ برنامج تدريبى حول "مدونة السلوك وسياسة حماية الأطفال" بمشاركة فعالة لفرق العمل المحلية بمحافظتى القاهرة والجيزة.



- لمواجهة موجات الحر التي تشهدها البلاد، الهلال الأحمر المصرى يكثف حملاته التوعوية بأعراض الإجهاد الحراري التي تحدث أثناء موجات الحر الشديدة، وبسبل الوقاية معها والتعامل معها بشكل آمن حين حدوثها.



- حملة "التربية الإيجابية... مشاركة" تنفذ 1,450 ندوة و365 لقاء جماهيريا ، و256 ألف زيارة منزلية من خلال الرائدات الاجتماعيات والفرق الميدانية بالوحدات الاجتماعية للتوعية بحقوق وواجبات الزوجات والأزواج، وبسبل التربية الإيجابية للأطفال.

السبت 15 يوليو:

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق النسخة الثانية من تدريباته الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وينفذ 4 معسكرات بمحافظات القاهرة والفيوم والبحر الأحمر، بمشاركة 420 شابا وفتاة منهم 42 متدرب من ذوي الإعاقة.



- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم احسبوها صح" تكثف جهودها بجميع المحافظات، وتنفذ عددًا من اللقاءات بمراكز الطفل العامل حول أضرار عمالة الأطفال في سن مبكر وفي ظروف عمل غير آمنة، وتستعرض جهود وزارة التضامن في التصدى للظاهرة.

- برنامج تكافل وكرامة يبدأ صرف الدعم النقدي لإجمالي 4,6 مليون أسرة بما يشمل 20 مليون فرد، وبإجمالي موازنة تصل إلى 2,7 مليار جنيه شهرياً، والصرف يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة "ميزة".



الأحد 16 يوليو:

- القباج تشهد فعاليات منتدى "المجتمع الأخضر" في دورته الثانية، وتؤكد أن الوزارة تحرص على تنفيذ الخطة التي تم استعراضها في مؤتمر قمة المناخ بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتعد لذلك مؤشرات لرصد نتائج تلك الجهود.



- القباج تتابع حادث انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع نائب محافظ البحيرة.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع قيادات بنك ناصر الاجتماعي لمراجعة موقف قطاعات الاستثمار، والمخاطر، والخزانة، والتركات، وتكنولوجيا المعلومات، والتكافل، والبنك يستعد لخطة تسويق مكثفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 280 وظيفة بمحافظات الشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك بنظام العقود بمراكز "العزيمة" للتعافي من الإدمان والتعاطي.

الاثنين 17 يوليو:

- القباج تتابع حادث انهيار عقار حدائق القبة، وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تخرج طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2022 بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور وزيري القوى العاملة والتجارة والصناعة.

- القباج تشارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة" المنعقد ببيروت، وتؤكد أن القطاع الخاص فكره ودوره مطلوب بشدة لدعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

- القباج تشهد انطلاق فعاليات مؤتمرالتكنولوجيا المالية "Seamless Africa 2023" الذي يعقده البنك المركزي المصري برعاية دولة رئيس الوزراء ويلقي كلمته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

الثلاثاء 18 يوليو:

- القباج وجندي تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج، ومشاركتهم في جهود التنمية وتسويق التراث الحرفي والتوسع في لجان الزكاة، ويتفقان على مشاركة التضامن الاجتماعي في النسخة الرابعة لمؤتمر "المصريين في الخارج".

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة "صندوق عطاء للاستثمار الخيرى" لدعم وتأهيل ذوي الإعاقة، والصندوق يستعرض إنجازاته وخططه خلال الفترة القادمة، وشراكاته مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- القباج تستقبل المستشار الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واللقاء يناقش خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري المقدمة للاجئين في مجالات الحماية والإغاثة، والصحة والدعم النفسي، والتوعية والتمكين الاقتصادي.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية الآداب جامعة بنها، لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والابتكار.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ أنشطة توعوية لرفع وعى الأطفال بأضرار التدخين، وبأهمية حماية الشباب من الإدمان بمنطقة حدائق أكتوبر ضمن برامج التوعية بالمناطق المطورة.

الأربعاء 19 يوليو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة الثقافة وتبحثان تعزيز سبل التعاون في مجال التثقيف والوعي المجتمعي وتنمية المواهب وتعزيز الأنشطة الفنية في المناطق الريفية والمطورة.

- التضامن الاجتماعي تشجع السيدات ذات الإعاقة للتسجيل على التطبيق الذي تم اطلاقه لرصد أعدادهن على مستوى الجمهورية، لكي تحصلن على كافة حقوقهن التي أقرها لهن قانون رقم 10 لسنة 2018 لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

- استمرارا لجهوده في مواجهة الازمة السودانية، الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر يطلق المرحلة الأولى من عملية تقييم ورصد الاحتياجات الأساسية للوافدين من دولة السودان.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يسلم مشروعات متناهية الصغر وأصول إنتاجية لدعم المرأة المعيلة بالمناطق الريفية بمحافظة السويس بالتعاون مع جمعية نهضة المحروسة.

الخميس20 يوليو:

- وحدة التضامن بجامعة دمنهور تنفذ معسكرا للتطوع، ومتطوعى وحدة تضامن بجامعة سوهاج في زيارة لدعم أطفال معهد الأورام، وندوة بالجامعة المصرية الروسية عن زواج الأطفال واثاره السلبية على الاسرة والمجتمع.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يكثف جهود للطلاب والشباب من خلال المعسكرات الصيفية بجامعة أسيوط بمشاركة ٤٢٠ طالبغ، ولقاءات توعية تستهدف 1450 من المجندين بمحافظة القاهرة وورش لتدريب المخطوبين بالدقهلية وقنا.

- التضامن الاجتماعى تتعاون مع منظمة يونيسف في تنظيم ورشة عمل لربط برامج الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الأسر والفئات على حد الهشاشة، ويبدأ باختيار عينة من أسر تكافل وكرامة بمحافظتى الإسكندرية والشرقية.

- وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمشاركة 500 عارضة وعارض لعرض منتجات 5000 أسرة منتجة، والمنتجات تسجيب لاحتياجات المصيفين والسائحين وتلقى رواجاً كبيرًا.

https://fb.watch/lWju8TJkEh/?mibextid=qC1gEa

1000043838

1000043836

1000043848

1000043842

1000043840

1000043846