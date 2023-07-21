استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمالي رام الله، اليوم الجمعة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن إلى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددًا من المواطنين أصيبوا أيضًا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات، وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجومًا متواصلًا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وأدت المواجهات قبل نحو أسبوعين إلى استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عامًا) من قرية عارورة المجاورة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا.