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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مذكرة تفاهم .. مصر تدعم التنمية والتوسع العمراني في زيمبابوي

صدى البلد

نظمت السفارة المصرية في هراري زيارة لوفد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية إلى زيمبابوي برئاسة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوية العميد خالد جاد، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو ٢٠٢٣، بدعوة من "جولاي مويو" ، وزير الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوي.

و تضمنت الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين بالدولة، فضلاً عن جولة في المدينة الجديدة التي تقوم زيمبابوي بتدشينها، وزيارة إلى متحف التحرير الإفريقي، وحضور حفل العيد الوطني المصري الذي نظمته السفارة يوم 19 يوليو 2023. هذا، وقد اختتمت الزيارة باحتفالية توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبيّن المصري والزيمبابوي.

وشهدت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية في زيمبابوي، مراسم الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية ونظيرتها الزيمبابوية مؤسسة تنمية المدينة الجديدة في "جبل هامبدن" في مجالات التخطيط، والتصميم، وبناء، وإدارة المدينة الجديدة عن طريق تبادل المعلومات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وحيث قام المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتوقيع عن الجانب المصري، بينما قام وزير الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوي، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية المدينة الجديدة في "جبل هامبدن" ، بالتوقيع عن الجانب الزيمبابوي. 
 

وأكدت سفيرة مصر في هراري في هذه المناسبة، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتمكن زيمبابوي من الاستفادة من التجربة المصرية الفريدة بما سيسهم في زيادة توطيد العلاقات بين البلديّن، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة. كما سيفتح آفاق جديدة للشركات المصرية للمشاركة في تنمية إفريقيا وتبادل المعرفة ونقل الخبرات والتكنولوجيا والكفاءات الماهرة. 

ومن جانبه، أشاد الوزير جولاي جي مويو وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة، والإسكان بتلك الخطوة الفارقة في تاريخ البلدين، والتي تُعد الأولي من نوعها في إطار تطوير المدينة الجديدة في زيمبابوي. 

كما أكد المهندس خالد عباس اعتزام مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم وتبادل الخبرات توطئةً للعلاقات الثنائية العميقة بين البلديّن، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، موجهاً الدعوة لوزارة الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوية لزيارة العاصمة الإدارية تمهيداً لتفعيل مذكرة التفاهم ودعم عملية التنمية والتوسع العمراني في زيمبابوي.

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