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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن أزمة حبوب محتملة في العالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قالت روزماري ديكارلو وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، إن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تنطوي على "مخاطر بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي ولا سيما في البلدان النامية".

 

وأبلغت ديكارلو مجلس الأمن الدولي أن التهديدات المتعلقة بالاستهداف المحتمل لسفن مدنية في مياه البحر الأسود، من قبل كل من روسيا وأوكرانيا، غير مقبولة.

 

وقالت "يجب تجنب أي خطر لاتساع الصراع نتيجة لحادث عسكري في البحر الأسود -سواء كان مقصودا أو عارضا- بأي ثمن، لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة علينا جميعا".

 

يأتي ذلك عقب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في البحر الأسود، وما ترتب عليه من تعطيل هذه الاتفاقية. 

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