استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

استشهد الطفل محمد فؤاد عطا البايض 17 عاما، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي، بوصول إصابتين خطيرتين بالرصاص في الرأس والبطن الى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد الطفل البايض، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت وفا بأن عددا من المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات.

وأدت المواجهات قبل نحو أسبوعين إلى استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة المجاورة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا.