أهم مدن الجيل الرابع.. العلمين الجديدة تتحول من الألغام لمركز ترفيهي وصناعي

شواطئ وممشى سياحي ومسرح للحفلات ومساحات شاسعة خضراء للترفيه عن الزوار، هكذا تستقبل مدينة العلمين الجديدة ضيوفها من كل الجنسيات، فعلى الرمال الذهبية والمياه الفيروزية يستمتع المصطافون بلا تكلفة، فالشواطئ مجانية ومفتوحة لجميع الزوار، سواء المصريين أو الأجانب.

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

وبمجرد الحضور للعلمين والدخول إلى الشاطئ يمكن لأى فرد نزول المياه والاستمتاع بها دون دفع رسوم، رافعة شعار “العلمين للجميع”. وفى الممشى السياحى يجد الزوار ضالتهم، متعة ليس لها حدود، سواء برؤية الأشجار التى تصطف على الجانبين أو برؤية الأبراج الشاهقة التى تشير إلى جمهورية مصر الجديدة، وبطول الممشى تصطف المطاعم والخدمات الأخرى التى تهدف إلى راحة الزوار، ومنها المقاعد التى صممت بطريقة دائرية حديثة، فوقها “تاندة” من الخشب، وتظهر بشكل جمالى.

ومن جانبه، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، الضوء على مدينة العلمين الجديد، موضحاً أنه لأول مرة تشهد التنمية العمرانية المصرية مشروعات عملاقة تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية.

كما أوضح مركز المعلومات خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مدينة العلمين الجديدة تأتي ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية، وذلك في خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشائها، الأمر الذي يحدث نقلة نوعية في العمران المصري، ويجذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بالمدينة لتصبح نقطة التقاء مختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية وغيرها بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، أيقونة الجيل الرابع من المدن المليونية بحوض المتوسط، حيث بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالمدينة 185 مليار جنيه، موضحاً أن مشروعات المدينة وفرت 40 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية، كما تم تطهير 95 ألف فدان من الألغام بالساحل الشمالي الغربي قبل تشييد المدينة، إلى جانب وجود 70 شركة محلية وأجنبية تعمل داخل المدينة لتنفيذ مختلف مشروعاتها.

مدينة العلمين الجديدة

3 ملايين مواطن

قالت المهندسة هند على سيد، معاون رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين مدينة مليونية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال سنة 2030 وهى مدينة دائمة وبها كل تفاصيل الاستدامة.

وأضاف معاون رئيس جهاز العلمين الجديدة، أن المنطقة الشاطئية منطقة أساسية في العلمين الجديدة وتمثل مدينة داخل منطقة وهى منطقة حضارية متكاملة بها كل الخدمات وبها مستوى خدمات وترفيهى وصناعى وسكانى.

وتابعت معاون رئيس جهاز العلمين الجديدة: “مدينة العلمين الجديدة لديها موقع أمثل على الساحل الغربى للبحر المتوسط، والمدينة ليست لفصل واحد في العام ولكن لكل فصول العام”.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المدن الجديدة التي تعرف بمدن الجيل الرابع، أصبحت نافذة هامة على التنمية المستدامة، كما يعد تنفيذ مصر للمدن الجديدة استراتيجية قومية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، مضيفاً “لعل ذلك ما تقوم به مصر حالياً من تطوير سياسات وآليات العمران في مصر، وذلك بهدف تعزيز وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع، ومعالجة المشكلات الناشئة عن تكدس النمو السكاني والنشاط الاقتصادي”.

وأضاف راشد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تتوسع في إقامة وإنشاء المدن الذكية والمستدامة علي غرار مدينة العلمين الجديدة سيسهم بقوة في تنشيط النمو الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى بنية تحتية عالية الجودة، واستخدام للموارد الطبيعية بشكل أفضل، ومن هذا المنطلق، تنطلق الحكومة المصرية نحو التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها الحل الناجع لكل مشاكل مصر العمرانية.

وأكد أن التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية، سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق فوائض مالية، متابعاً أن هذا النهج الحكومي ساعد بالفعل في أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 6 الماضية.