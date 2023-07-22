احذر مشاكل البطارية.. 6 خطوات تنقذك من حرائق الموبايلات

انتشرت خلال الآونة الأخيرة الحرائق الناتجة عن الهواتف المحمولة والسبب الرئيسي يمكن في البطاريات المستخدمة من مادة ليثيوم أيون الخطيرة، على الرغم من أن بطاريات الليثيوم أيون تحقق نجاحًا كبيرًا في عدد من الصناعات المختلفة إلا أنه مع كثرة الاستخدام وبمرور الوقت تبين أنها غير آمنة تماما ويمكن أن تتسبب في حرائق وخسائر كبيرة.

أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 2020 عن أكثر من 300 حادثة بسبب بطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) الموجودة على متن الطائرات على سبيل المثال ، في أكتوبر 2020 ، بدأ إحدى أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بـ راكب من الركاب في التدخين وتسبب في نشوب حريق، تم تحويل مسار الطائرة إلى أقرب مطار بسبب الحريق.

6 خطوات تنقذك من حرائق الموبايلات

اشتمل كل حريق كان بطله بطاريات الليثيوم التي تشغل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والسجائر الإلكترونية، على سوء استخدام، ولكن إذا تم استخدام هذه البطاريات بالطريقة الصحيحة تكون أقل ضررا. وجود ثقوب في البطارية ، أو شقوق، أو تعرضها للشحن الزائد وتحت درجات حرارة عالية يمكن أن تزيد من احتمالية نشوب حرائق.

يمكنك تقليل احتمالية نشوب حرائق ومشاكل من بطاريات الليثيوم أيون بعدة طرق بسيطة مثل فحص الجهاز بحثًا عن حرارة عالية، يجب أن يبقى الجهاز دائما في درجة حرارة مناسبة وغير مرتفعة، هذه الإشاردات البسيطة وغيرها يمكن أن تنقذك من حريق أو مشاكل في هاتفك.

إليك في السطور التالية بعض النقاط الرئيسية للحفاظ على صحة بطارية هاتفك وأيضا للوقاية من نشوب حرائق.