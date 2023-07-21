تنطلق خلال أيام.. كيف تشاهد مباريات الزمالك في البطولة العربية؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية مشاركة الزمالك في البطولة العربية، التي سيبدأ دور المجموعات منها 27 يوليو الجاري، حيث يتسائل الكثير من جمهور الزمالك وجمهور الوطن العربى عن القناة الناقلة للبطولة.

وتشهد البطولة العربية، مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

واكتملت أضلاع مجموعة نادي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بعد تأهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

أتم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، مجموعة الزمالك، بعدما تأهل إثر التفوق (4-0) و(1-0) على حساب المحرق البحريني في الدور الثاني من البطولة العربية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

وكان قد أعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للبطولة العربية

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية، عن نقلها جميع مباريات بطولة الأندية العربية التى ستنظمها الأراضي السعودية أواخر الشهر الجارى.

وحتى الآن حصلت القناة السعودية، والذى يصعب استقبالها فى مصر كونها مشفرة ومن الأساس غير موجودة على القمر نايل سات على حقوق بث البطولة.

وتجرى الان محاولات من شبكة قنوات الكأس القطرية للحصول على حق إذاعة البطولة على قنواتها المفتوحة، إلا أن الأمر يبدو صعب، وعلى هذا فالبطولة منقولة على القناة السعودية ssc.