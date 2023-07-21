خسائر فادحة.. أمريكا تعلن تطورات الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد.



وقال سوليفان، في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن": "عدد الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين في هذا الهجوم المضاد كبير، إنه مستمر، إنه صعب، لكننا قلنا إنه سيكون صعبًا".



قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، "لا تحارب في أوكرانيا حالياً".

كان يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر" والذي قاد تمرداً ضد الحكومة الروسية في يونيو الماضي، ظهر مقطع فيديو، الأربعاء الماضي، وقال إن مقاتليه لن يشاركوا مرة أخرى في حرب أوكرانيا.

وانتشر مقطع مصور، يظهر قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفغيني بريغوجين، للمرة الأولى منذ قيادته تمردا ضد موسكو الشهر الماضي.