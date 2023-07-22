عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوابة العالم السفلي.. ذوبان الجليد في أكبر منخفض صقيعي بالعالم

حفرة باتاجايكا
حفرة باتاجايكا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حفرة باتاجايكا التي يبلغ طولها كيلومترًا واحدًا في أقصى شرق روسيا، تشكل أكبر منخفض صقيعي في العالم، والتي تتميز بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخَفَض الذي يتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، كما أن تضاريس حفرة باتاجايكا بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية، مما تسبب في انخفاض الأرض.

 

وقال إريل ستروتشكوف، وهو من السكان المحليين ومستكشف للمنخفض، وهو واقف عند حافة المنخفض: "نحن (السكان المحليون) نسميه هبوطًا"، مضيفا: "بدأ في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، وظهر أولًا في صورة واد ضيق عميق. ثم أخذ في التوسع بسبب الذوبان في حرارة الأيام المشمسة".

 

ويقول علماء إن روسيا تزداد درجات حرارتها بوتيرة أسرع من بقية العالم بمرتين ونصف على الأقل، مما يتسبب في ذوبان التندرة المتجمدة منذ أزمان طويلة وتغطي نحو 65% من الأراضي الروسية، وانطلاق غازات الاحتباس الحراري المخزّنة في التربة الآخذة في الذوبان، و"بوابة العالم السفلي"، بحسب تسمية بعض السكان المحليين في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية، لها اسم علمي وهو المنخفض الكبير.

 

علامة خطر

 

وقال نيكيتا تاناناييف -كبير باحثين في معهد ميلنيكوف للتربة الجليدية في ياقوتيا- إنه على الرغم من أن المنخفض يجتذب السياح، فإنه زيادة مساحته "علامة خطر"، مضيفا: «في المستقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد ضغوط الكوارث من صنع الإنسان، سنشهد المزيد والمزيد من هذه المنخفضات الضخمة، حتى تختفي التربة الجليدية كلها".

حفرة باتاجايكا روسيا انخفاض الأرض العالم الانسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

لعنة الأهلي| الإطاحة برؤساء القلعة البيضاء.. وإمام عاشور كشف المستور عن أزمات الزمالك

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

الشارة والتجديد.. 4 مطالب من أحمد فتوح في جلسة الزمالك

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: مجموعة فاجنر تركت أوكرانيا وتشارك في عمليات بالقارة الإفريقية

إنبي يوجه صدمة مدوية للأهلي بشأن ثنائي الفريق .. تفاصيل

أخبار التعليم|تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على الخطوات الصحيحة لاختيار الكليات.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

إنبي يعلن اختفاء نجم الزمالك المعار

مبلغ خرافي.. سيف زاهر يكشف مطلب الأهلي لبيع محمد الشناوي

قفزة كبيرة في أسعار النفط عالمياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تقدم أطعمة لمرضى السكري

يؤخر ظهور علامات تقدم السن.. ماذا يفعل زيت الترمس المر للبشرة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أهمية تناول الماء على الريق

بسعر خرافي.. نانسي عجرم تثير الجدل بفستان قصير

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ