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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: مجموعة فاجنر تركت أوكرانيا وتشارك في عمليات بالقارة الإفريقية

أرشيفية
أرشيفية

قال جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، أمام مؤتمر "أسبن" للأمن، الجمعة، إن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا، في الوقت الحالي.

وكان رئيس المجموعة قد ظهر في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاجنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا، وأمرهم بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بالقارة الإفريقية.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا.

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وخاض مقاتلو "فاجنر" بعضًا من أشرس المعارك وأكثرها دموية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 يونيو، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى بيلاروسيا المجاورة أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية، أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، إن فاغنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.
 

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