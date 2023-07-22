محمد فائق: إعلام زمان يختلف عن اليوم

كشف محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وعن ثورة 23 يوليو.

وقال محمد فائق، في حوار مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، مساء اليوم الجمعة، إن في فترة الشباب كنت شخصا ثوريا، وقد أدى هذا الشعور إلى لحظة مهمة معي ومع جمال عبد الناصر، حيث ارتبطت مع جمال عبد الناصر مباشرة، كما ارتبطت بتنظيمات أخرى، جميعها تكاتفت في ثورة 23 يوليو.



وتابع محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، أن :"إعلام زمان يختلف عن إعلام اليوم، و توليت منصب وزير الاعلام بشكل كان مفاجئ بالنسبة لي ، ولم يكن لدي أي فكرة تماما عن حدوث هذا الأمر".

