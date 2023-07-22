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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيليان مبابي خارج باريس سان جيرمان.. تفاصيل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

نشر الإعلامي أحمد حسن صورة  كيليان مبابي من باريس سان جيرمان بعد أنباء رحيله عن الفريق.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك:" عاجل.. باريس سان جيرمان يستبعد كيليان مبابي من معسكر اليابانالتحضيري للموسم الجديد! ❌🤔".

فتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الباب أمام رحيل الفرنسي كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل.
 

ونشرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، بيانًا من إدارة باريس سان جيرمان، أكدوا خلاله أنه لا يمكن توفير راتب مبابيالضخم ودفعه إلا عن طريق بيعه هذا الصيف أو الالتزام بنفس الاتفاق السابق بتجديد عقده لما بعد عام 2024.


ورفض مبابي تفعيل خيار التمديد في عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

وأوضحت الصحيفة أن تميم بن حمد أمير دولة قطر المالكة لنادي باريس سان جيرمان، غاضب من مبابي، ويريد بيعهالآن، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

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