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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمال نابلس ‎

أرشيفية
أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة  مسرعة، منتصف ليلة السبت، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأكد شهود عيان  لوسائل إعلام محلية أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة  فلسطينية على الطريق المؤدي إلى بلدة سبسطية.

وقال شهود العيان، إن الجيش منع المواطنين من الاقتراب لمكان المركبة التي كان على متنها شابان فلسطينيان.

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وأضافوا أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمكان إلا بعد مرور ما يقارب النصف ساعة من إصابة الشابين.

وأعلن مسعفو الصحة الفلسطينية لاحقا عن وفاة أحد الشابين وإصابة الآخر بجروح حرجة.

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