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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية للسنة الجديدة مع بداية العام الهجري.. احرص عليها

أدعية للسنة الجديدة
أدعية للسنة الجديدة

أدعية للسنة الجديدة ، عن هذه المسألة ، أكدت دار الإفتاء  أن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة للدعاء أو العبادة جائزٌ شرعًا، وهو أمرٌ جرى عليه المسلمون عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

وفي هذا الإطار نستعرض في هذا التقرير أدعية للسنة الجديدة ، وكلمات يستحب لكل مسلم ترديدها في بداية سنة جديدة.

دعاء يوم الجمعة.. مستجاب في هذه الساعة احرص عليه

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة


أدعية للسنة الجديدة

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.
اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .


دعاء بدية سنة جديدة

1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .
2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.
3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.
4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
7. اللهم بداية للأيام الجميلة.
8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.
15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

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