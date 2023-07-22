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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل تتعاطى أسماك القرش المخدرات.. تحذير خطير من خبراء في أمريكا

أسماك القرش والمخدرات
أسماك القرش والمخدرات

حذر خبراء الحياة البحرية في أمريكا من أن أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا ربما تتغذي على المخدرات التي يلقيها المهربين بالمنطقة. 

قال  الخبير البحري، توم هيرد، في فيلم وثائقي بعنوان “Discovery's Shark Week” إنه لاحظ وفريقه من الباحثين سلوكا غريبا بين أسماك القرش.

أسماك القرش والمخدرات 

وأوضح أنهم عندما القوا علبة مخدرات شبيهة بالتي يلقيها التجار في الماء اندفعت أسماك قرش المقطرقة نحوها وأخذت سريعا منها ثم بدت وكأنها مصابة بخلل وغير متوازنة الحركة. 

وفي سياق متصل، لفت تقرير لصحيفة “الديلي ميل” أنه في أكتوبر الماضي، عثر أحد سكان فلوريدا على حزمة كوكايين على شاطئ دايتونا.

وقدر كبير وكلاء الدوريات والتر سلوسار من قطاع ميامي لدوريات الحدود  والمسؤول عن إدارة 1200 ميل من الحدود الساحلية، أن المخدرات المضبوطة كانت قيمتها 150 ألف دولار.

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