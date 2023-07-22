مصير مأساوي لطفلة أمريكية من ذوي الهمم في حافلة مدرستها

لقيت طفلة من ذوي الهمم مصير مأساوي على كرسيها المتحرك داخل أتوبيس مدرستها في مقاطعة سومرست بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

بينما كان مقدمة الرعاية تلعب على هاتفها واضعة سماعات الرأس في الصف الأمامية قامت الطفلة “ فجر ويليامز” بإنهاء حياتها باستخدام حزام كرسيها المتحرك.

مصير مأساوي

وفقا لما ذكرته صحيفتي “الديلي ميل” والديلي ستار" خلال الساعات القليلة الماضية، تواجه مقدمة الرعاية للأطفال والبالغة من العمر 27 عاما تهمة القتل العمد للطفلة.

وقد وُلدت الطفلة البالغة من العمر ست سنوات وهي تعاني من اضطراب كروموسوم نادر جعلها لا تتمتع بخفة الحركة في الكلام أو المشي.

وقال والد فجر والي ويليامز، 44 عامًا، لشبكة NBC-4 إنه يتذكر هو وزوجته أثناء إلقاء نظرة أخيرة على ابنتهما الراحلة قبل إحضارها إلى الطبيب الشرعي بإنه لم يصل الأكسجين إلى دماغها لمدة 40 دقيقة تقريبا.